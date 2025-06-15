Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Александр Григорьев - статистика

Калуга
27 мая 2004 (22)
#68 | Вратарь
193 см
Россия | Эстония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 0
15.06.2025
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
0 : 0
07.06.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Авангард
0 : 2
31.05.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
25.05.2025
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
2 : 1
21.05.2025
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Текстильщик
2 : 1
17.05.2025
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Форте
1 : 2
10.05.2025
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Текстильщик
2 : 0
03.05.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо-2
1 : 2
26.04.2025
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Вл
2 : 0
20.04.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
3 : 0
16.04.2025
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Муром
1 : 2
12.04.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Текстильщик
1 : 0
05.04.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 3
29.03.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
5 : 0
22.03.2025
Форте
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Иртыш
0 : 1
15.03.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Текстильщик
3 : 0
08.03.2025
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
01.03.2025
Калуга
Был в запасе
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
1
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
4
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
4
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
1
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
6
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
2
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+