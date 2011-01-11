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Торино
Чезаре Казадеи
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€ 10 млн
Чезаре Казадеи - новости
Торино
10 января 2003 (22 года), Равенна
#22 | Полузащитник
185 см
Италия
Статистика
Новости
Фото
«Торино» купил полузащитника «Челси» – это замена уходящему в «Спартак» Иличу
2 февраля
3
Стало известно, почему «Торино» пока не хочет отпускать Илича в «Спартак»
11 января
11
Три футболиста планируют уйти из «Челси» в январе
2024.12.21 01:20
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Солари ответил, какой клуб популярнее в мире – «Спартак» или «Зенит»
13:40
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От королевских сотуляров до карбоновых чипов: как менялись футбольные бутсы?
13:30
Радимов определил главное разочарование 19-го тура РПЛ
13:14
Стало известно психическое состояние Тюкавина после получения тяжелой травмы
13:06
1
Реакция «Зенита» на получение Аршавиным тренерской лицензии
12:32
«Матч ТВ» определился с тремя играми, которые покажет в 20-м туре РПЛ
12:27
15
Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА: «Рассмотрю предложения только из РПЛ»
12:03
16
Радимов предложил называть Соболева пингвином, а не дельфином
11:47
2
Суперкомпьютер рассчитал шансы «Спартака» и «Зенита» на титул РПЛ
11:36
6
В «Сосьедаде» сообщили, что Захарян выбыл надолго
11:28
3
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