Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Молодежный чемпионат Европы 2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2022/2023