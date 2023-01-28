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    Яннис Бузукис - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Яннис
    Фамилия Бузукис
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1998 (25 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Панетоликос 0:1 Ионикос Греция. Суперлига, 3 тур
    01.04.2023 75' - 90' Панетоликос 1:3 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 2 тур
    18.03.2023 Был в запасе Астерас 2:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 10 0 0 0 0
    ОФИ 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:1 Ионикос (Никея)
    01.04.2023 75' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 ПАС Ламия (Ламия)
    18.03.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    12.03.2023 80' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    06.03.2023 72' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    26.02.2023 80' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    19.02.2023 88' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    13.02.2023 83' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 79' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.01.2023 86' -90' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    20.01.2023 72' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 74' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    14.11.2022 1' -62' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 25' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    02.10.2022 57' -90' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -59' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 46' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    20.08.2022 1' -56' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
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