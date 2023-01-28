Яннис Бузукис - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Бузукис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Бузукис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|0:1
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 3 тур
|01.04.2023
|75' - 90'
|Панетоликос
|1:3
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 2 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Астерас
|2:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|10
|0
|0
|0
|0
|ОФИ
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Ионикос (Никея)
|01.04.2023
|75' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|12.03.2023
|80' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|06.03.2023
|72' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|26.02.2023
|80' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|88' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|83' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|79' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|86' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|72' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|74' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|14.11.2022
|1' -62'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|25' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|02.10.2022
|57' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -59'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|28.08.2022
|46' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|20.08.2022
|1' -56'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)