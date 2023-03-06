Ярослав Богунов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Богунов
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Богунов
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луганск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|61' - 90'
|Днепр-1
|5:2
|Львов
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|63'
|02.04.2023
|1' - 90'
|Львов
|0:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|51'
|18.03.2023
|46' - 90'
|Львов
|2:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|74'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|5
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|61' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|5:2
|Львов (Львов)
|63'
|02.04.2023
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Динамо (Киев)
|51'
|18.03.2023
|46' -90'
|Львов (Львов)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|74'
|11.03.2023
|69' -90'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Львов (Львов)
|87'
|06.03.2023
|46' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)