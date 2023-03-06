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    Ярослав Богунов - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Ярослав
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Богунов
    Команда Львов
    Состав Основной
    Родной город Луганск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 169
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 61' - 90' Днепр-1 5:2 Львов Украина. Премьер-лига, 20 тур
    63'
    02.04.2023 1' - 90' Львов 0:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 19 тур
    51'
    18.03.2023 46' - 90' Львов 2:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 18 тур
    74'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 5 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 61' -90' Днепр-1 (Днепр) 5:2 Львов (Львов)
    63'
    02.04.2023 1' -90' Львов (Львов) 0:2 Динамо (Киев)
    51'
    18.03.2023 46' -90' Львов (Львов) 2:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    74'
    11.03.2023 69' -90' Заря (Луганск) 3:1 Львов (Львов)
    87'
    06.03.2023 46' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
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