Руне ван ден Берг - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Руне
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|Гент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Руне
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|Гент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир
|1:4
|Гент
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|87' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:6
|Гент (Гент)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)