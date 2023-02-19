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    Руне ван ден Берг - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Руне
    Фамилия ван ден Берг
    Команда Гент
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 2003 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.03.2023 Был в запасе Истанбул Башакшехир 1:4 Гент Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 87' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:6 Гент (Гент)
    26.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
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