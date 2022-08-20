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    Виктор Бак Йенсен - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Бак Йенсен
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Мидтьюлланд 1:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 2 тур
    31.03.2023 72' - 90' Оденсе 1:3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 1 тур
    19.03.2023 1' - 90' Силькеборг 3:3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 22 тур
    85'
    Статистика по турнирам
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