Виктор Бак Йенсен - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бак Йенсен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бак Йенсен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 2 тур
|31.03.2023
|72' - 90'
|Оденсе
|1:3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 1 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|3:3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 22 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|31.03.2023
|72' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|19.03.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|85'
|12.03.2023
|1' -87'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.03.2023
|1' -82'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.02.2023
|70' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)