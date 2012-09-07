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    Томас Данилевичиус - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Томас
    Фамилия Данилевичиус
    Команда Горица
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июля 1978 (44 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 Был в запасе Босния и Герцеговина 3:0 Литва
    12.10.2012 1' -87' Лихтенштейн 0:2 Литва
    07.09.2012 Был в запасе Литва 1:1 Словакия
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