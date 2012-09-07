Томас Данилевичиус - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Данилевичиус
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 1978 (44 года)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Данилевичиус
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 1978 (44 года)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2012
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Литва
|12.10.2012
|1' -87'
|Лихтенштейн
|0:2
|Литва
|07.09.2012
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Словакия