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Джохор
Маркос Гильерме
Трансферы
€ 750 тыс
Маркос Гильерме - трансферы
Джохор
5 августа 1995 (31)
#95 | Нападающий
173 см
Бразилия
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Тип трансфера
07.02.23 / 17.07.23
Сан-Паулу
Химки
Свободный агент
01.07.22 / 07.02.23
Интернасьонал
Сан-Паулу
Свободный агент
28.05.21 / 30.06.22
Интернасьонал
Сантос
Аренда
13.01.20 / 01.07.22
Аль-Вахда
Интернасьонал
Свободный агент
01.07.18 / 13.01.20
Атлетико Паранаэнсе
Аль-Вахда
4 млн €
21.07.17 / 04.06.18
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Аренда
27.01.17 / 20.07.17
Атлетико Паранаэнсе
Динамо Загреб
Аренда
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