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Маркос Гильерме
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Угадайте: совпало ли событие с периодом выступлений «Балтики» в РПЛ
15:48
Фанаты «Интера» – Лукаку: «Прощай, гнусный предатель»
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15:35
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Лунев тренируется с «Зенитом-2» в Санкт-Петербурге
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14:54
Тухель попросил «Баварию» заполучить полузащитника «Реала»
14:20
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16:16
Защитник «Манчестер Юнайтед» переходит в «Аль-Наср» Роналду
15:58
Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»
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15:24
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ЦСКА упустил экс-вингера «Лилля»: он подписал контракт с клубом Примеры
1
15:15
Олич высказался о переходах Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»
14:43
РФС назвал число зрителей матча за Суперкубок России
14:32
С Гиггза сняли обвинения, из-за которых он ушел из сборной Уэльса перед ЧМ-2022
14:09
Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС»
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13:55
Карраскаль заинтересовал ПАОК и три клуба РПЛ
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13:47
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Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни
13:39
«Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе
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13:30
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«РБ Лейпциг» купил за 15 миллионов игрока «ПСЖ»
13:21
«Сассуоло» не хочет отпускать своего защитника в «Спартак»
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12:55
Стала известна причина, по которой «Црвена Звезда» продала Эраковича в «Зенит», а не в «Спартак»
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12:40
Газизов ответил, кто главный мудак в российском футболе
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12:29
Орлов назвал ключевого футболиста «Зенита» – он не хочет играть за клуб
12:24
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12:19
Фернандес объяснил выбор нового номера в «Зените»
11:57
Полузащитник сборной Мексики перейдет в «Динамо»
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11:53
Губерниев – о переходе Эраковича в «Зенит: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло»
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11:43
Зарема: «Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков»
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11:36
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В каком порядке играть в Call of Duty по хронологии и по сюжету
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Роналду назвал единственную «достойную» лигу в Европе
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Маркос Гильерме
Новости
Маркос Гильерме - новости
#11 | Нападающий
Имя
Маркос
Фамилия
Гильерме
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
5 августа 1995 (27 лет)
Рост
173
Статистика
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16 мая
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Вингер «Химок»: «Россия – топ-страна, минусов не вижу»
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Моб. версия
Возрастное ограничение
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