Вингер «Химок»: «Россия – топ-страна, минусов не вижу»

Игрок «Химок» Маркос Гильерме в восторге от пребывания в России.
«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства.
Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.
Россия – топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», – заявил 27-летний бразилец.
- Гильерме в «Химках» с февраля.
- Он забил 1 гол в 9 матчах.
- Контракт вингера с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»