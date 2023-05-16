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    Вингер «Химок»: «Россия – топ-страна, минусов не вижу»

    Игрок «Химок» Маркос Гильерме в восторге от пребывания в России.

    «Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства.

    Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.

    Россия – топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», – заявил 27-летний бразилец.

    • Гильерме в «Химках» с февраля.
    • Он забил 1 гол в 9 матчах.
    • Контракт вингера с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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