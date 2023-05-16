Вингер «Химок»: «Россия – топ-страна, минусов не вижу»

Игрок «Химок» Маркос Гильерме в восторге от пребывания в России.

«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства.

Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.

Россия – топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», – заявил 27-летний бразилец.