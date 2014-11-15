Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Чемпионат Украины 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Украины 2008/2009