Морис Эду - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Морис
|Фамилия
|Эду
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Морис
|Фамилия
|Эду
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|07.10.2012
|80' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|01.09.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)