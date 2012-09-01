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    Морис Эду - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Морис
    Фамилия Эду
    Команда Филадельфия Юнион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2012 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    07.10.2012 80' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.09.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Суонси (Суонси)
    01.09.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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