Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Морис Эду
Статистика
Морис Эду - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1986 (40)
#8 | Полузащитник
183 см | 77 кг
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
0 : 1
01.12.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
0 : 0
07.10.2012
Сток Сити
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
2 : 0
29.09.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
01.09.2012
Сток Сити
Был в запасе
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
1
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
7
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео
«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
4
Фото
Батраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+