Андрей Ходанович - статистика
#95 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ходанович
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ходанович
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2023
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Спартак (Москва)
|02.11.2023
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|04.10.2023
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|21.09.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
(4:2)п
|Факел (Воронеж)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|09.08.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)