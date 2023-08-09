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    Андрей Ходанович - статистика

    #95 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Ходанович
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 сентября 2004 (19 лет)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 3 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2023 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:0 Спартак (Москва)
    02.11.2023 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    04.10.2023 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 Оренбург (Оренбург)
    21.09.2023 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0
    (4:2)п    		 Факел (Воронеж)
    29.08.2023 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    09.08.2023 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Сочи (Сочи)
    Россия
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