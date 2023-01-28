Кристалино Атемона - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кристалино
|Фамилия
|Атемона
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Кристалино
|Фамилия
|Атемона
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Кортрейк
|0:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 32 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|2:0
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 31 тур
|18.03.2023
|90' - 90'
|Кортрейк
|1:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Эйпен (Эйпен)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.03.2023
|90' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|11.03.2023
|71' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.03.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|24.02.2023
|68' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|1' -46'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|21.01.2023
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|18.01.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Серен (Серен)
|63'