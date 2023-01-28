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    Кристалино Атемона - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кристалино
    Фамилия Атемона
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Кортрейк 0:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 32 тур
    01.04.2023 Был в запасе Серкль Брюгге 2:0 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 31 тур
    18.03.2023 90' - 90' Кортрейк 1:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
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