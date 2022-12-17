Финли Кросс-Адэр - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Финли
|Фамилия
|Кросс-Адэр
|Команда
|Престон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2005 (18 лет)
|Имя
|Финли
|Фамилия
|Кросс-Адэр
|Команда
|Престон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|29.12.2022
|65' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|17.12.2022
|68' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)