Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Финли Кросс-Адэр - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Финли
    Фамилия Кросс-Адэр
    Команда Престон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 2005 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    29.12.2022 65' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    26.12.2022 Был в запасе Престон (Престон) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    17.12.2022 68' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11