Джейден Браун - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|2:0
|Данди
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|03.02.2024
|82' - 90'
|Хиберниан
|0:3
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|0:1
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|Был в запасе
|Линкольн (Линкольн)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|30.08.2023
|1' -67'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:0
(2:3)п
|Линкольн (Линкольн)