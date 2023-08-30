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    Джейден Браун - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Джейден
    Фамилия Браун
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1999 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 Был в запасе Сент-Миррен 2:0 Данди Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    03.02.2024 82' - 90' Хиберниан 0:3 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    27.01.2024 Был в запасе Сент-Миррен 0:1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2023 Был в запасе Линкольн (Линкольн) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    30.08.2023 1' -67' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:0
    (2:3)п    		 Линкольн (Линкольн)
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