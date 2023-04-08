Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ян Гладик - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Ян
    Фамилия Гладик
    Команда Зброевка
    Состав Основной
    Родной город Зноймо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зброевка 31 0 4 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 0:0 Фастав (Злин)
    24.05.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 1:1 Зброевка (Брно)
    21.05.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:0 Зброевка (Брно)
    14.05.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 0:2 Пардубице (Пардубице)
    06.05.2023 46' -90' Баник (Острава) 4:0 Зброевка (Брно)
    30.04.2023 74' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Зброевка (Брно)
    26.04.2023 74' -90' Зброевка (Брно) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    23.04.2023 46' -90' Слован (Либерец) 3:1 Зброевка (Брно)
    16.04.2023 46' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    47'
    08.04.2023 34' -90' Зброевка (Брно) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    02.04.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 3:1 Зброевка (Брно)
    19.03.2023 Был в запасе Зброевка (Брно) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    12.03.2023 Был в запасе Теплице (Теплице) 1:1 Зброевка (Брно)
    04.03.2023 1' -61' Зброевка (Брно) 1:1 Фастав (Злин)
    25.02.2023 1' -62' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    18.02.2023 1' -79' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    11.02.2023 65' -90' Славия (Прага) 2:0 Зброевка (Брно)
    05.02.2023 37' -90' Зброевка (Брно) 1:3 Виктория (Пльзень)
    29.01.2023 7' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    13.11.2022 83' -90' Зброевка (Брно) 2:3 Сигма (Оломоуц)
    09.11.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 4:0 Зброевка (Брно)
    05.11.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    30.10.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    22.10.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:3 Зброевка (Брно)
    15.10.2022 90' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Зброевка (Брно)
    08.10.2022 1' -61' Зброевка (Брно) 0:4 Спарта (Прага)
    02.10.2022 68' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    17.09.2022 1' -75' Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    10.09.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    59'
    04.09.2022 70' -90' Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    31.08.2022 1' -59' Баник (Острава) 1:2 Зброевка (Брно)
    28.08.2022 1' -46' Зброевка (Брно) 0:4 Славия (Прага)
    13.08.2022 46' -90' Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    79' 90'
    06.08.2022 79' -90' Сигма (Оломоуц) 0:2 Зброевка (Брно)
    30.07.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+