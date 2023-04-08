Ян Гладик - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гладик
|Команда
|Зброевка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зноймо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1993 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гладик
|Команда
|Зброевка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зноймо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зброевка
|31
|0
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|0:0
|Фастав (Злин)
|24.05.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|21.05.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:0
|Зброевка (Брно)
|14.05.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|0:2
|Пардубице (Пардубице)
|06.05.2023
|46' -90'
|Баник (Острава)
|4:0
|Зброевка (Брно)
|30.04.2023
|74' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Зброевка (Брно)
|26.04.2023
|74' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|23.04.2023
|46' -90'
|Слован (Либерец)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|16.04.2023
|46' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|47'
|08.04.2023
|34' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|04.03.2023
|1' -61'
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Фастав (Злин)
|25.02.2023
|1' -62'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Зброевка (Брно)
|18.02.2023
|1' -79'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|65' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Зброевка (Брно)
|05.02.2023
|37' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:3
|Виктория (Пльзень)
|29.01.2023
|7' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|13.11.2022
|83' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:3
|Сигма (Оломоуц)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Зброевка (Брно)
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|30.10.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:3
|Зброевка (Брно)
|15.10.2022
|90' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:1
|Зброевка (Брно)
|08.10.2022
|1' -61'
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Спарта (Прага)
|02.10.2022
|68' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|17.09.2022
|1' -75'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|10.09.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|59'
|04.09.2022
|70' -90'
|Зброевка (Брно)
|1:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|31.08.2022
|1' -59'
|Баник (Острава)
|1:2
|Зброевка (Брно)
|28.08.2022
|1' -46'
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Славия (Прага)
|13.08.2022
|46' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|79' 90'
|06.08.2022
|79' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|0:2
|Зброевка (Брно)
|30.07.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)