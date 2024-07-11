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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ружомберок - Тобол
Ружомберок - Тобол: обзор матча 11 июля 2024
Ружомберок
11.07.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
5 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Тобол
11'
Ш. Габриэль
40'
А. Селецки
45+3'
М. Малы
77'
М. Мадленьяк
88'
М. Малы
9'
И. Иванович
45'
Д. Энен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Тобол
Желтая карточка
O. Luterán
90'
+2
90'
Желтая карточка
И. Миладинович
ГОЛ! 5:2!
М. Малы
88'
87'
Желтая карточка
П. Ндиайе
ГОЛ! 4:2!
М. Мадленьяк
77'
76'
Замена
Ц. Мосиашвили
️️️️
Р. Асранкулов
76'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Е. Шахов
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
А. Селецки
74'
Желтая карточка
А. Селецки
66'
66'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
Д. Энен
64'
Желтая карточка
Е. Шахов
Замена
Ш. Герец
️️️️
A. Tučný
58'
Желтая карточка
Ш. Габриэль
56'
47'
Желтая карточка
А. Габараев
46'
Замена
И. Миладинович
️️️️
Ж. Жумашев
ГОЛ! 3:2!
М. Малы
45'
+3
45'
ГОЛ! 2:2!
Д. Энен
Пас отдал
И. Иванович
ГОЛ! 2:1!
А. Селецки
Пас отдал
Я. Гладик
40'
33'
Желтая карточка
И. Чесноков
ГОЛ! 1:1!
Ш. Габриэль
Пас отдал
Я. Гладик
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Иванович
Пас отдал
И. Чесноков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
28
Александер Селецки
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
17
Adam Tučný
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
2-2-1-3
23
32
Габриэль
28
Селецки
16
4
14
Гладик
33
Малы
6
17
3-2-1-3-1
92
Покатилов
5
Ндиайе
5
Габараев
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
28
Шахов
17
Чесноков
7
Жумашев
8
Энен
11
Иванович
28
Селецки
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
28
Селецки
17
15
Герец
15
Герец
17
7
Жумашев
45
Миладинович
45
Миладинович
7
Жумашев
8
Энен
20
Тапалов
20
Тапалов
8
Энен
3
Асранкулов
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
3
Асранкулов
28
Шахов
19
Кошта
19
Кошта
28
Шахов
Остались в запасе
Ружомберок
Тобол
1
Dominik Tapaj
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
19
Martin Gomola
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Ружомберок - Тобол
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
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1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
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