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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тобол - Ружомберок
Тобол - Ружомберок: обзор матча 18 июля 2024
Тобол
18.07.2024, четверг, 18:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Ружомберок
8'
А. Эль-Мессауди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Ружомберок
88'
Желтая карточка
A. Tučný
76'
Желтая карточка
М. Малы
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Д. Энен
75'
70'
Замена
J. Maslo
️️️️
A. Mojžiš
Замена
Р. Кошта
️️️️
Ц. Мосиашвили
62'
46'
Замена
A. Tučný
️️️️
M. Kelemen
Желтая карточка
Д. Энен
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
И. Иванович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
6
T. Mudry
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
19
Martin Gomola
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
3-3-1-3
92
Покатилов
5
Габараев
5
Ндиайе
45
Миладинович
20
Тапалов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
8
Энен
17
Чесноков
11
Иванович
2-3-1-2
23
33
Малы
2
16
4
10
14
Гладик
26
6
8
Энен
7
Жумашев
7
Жумашев
8
Энен
10
Мосиашвили
19
Кошта
19
Кошта
10
Мосиашвили
2
3
3
2
26
17
17
26
Остались в запасе
Тобол
Ружомберок
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
19
Martin Gomola
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
19
Martin Gomola
ЦП
5
Rudolf Bozik
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Тобол - Ружомберок
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Центральный
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