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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ружомберок - Трабзонспор
Ружомберок - Трабзонспор: обзор матча 25 июля 2024
Ружомберок
25.07.2024, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Трабзонспор
39'
Трезеге
90+1'
Д. Чанак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Трабзонспор
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Чанак
87'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Э. Вишча
86'
Желтая карточка
Э. Эльмали
82'
Замена
Р. Банийя
️️️️
Э. Барди
Замена
M. Kelemen
️️️️
Я. Гладик
82'
80'
Замена
М. Оршич
️️️️
Трезеге
67'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Д. Дрэгуш
67'
Замена
Д. Чанак
️️️️
У. Гюнеш
39'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Пас отдал
Э. Вишча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
17
Adam Tučný
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
3
Батиста Менди
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
16
Керем Шен
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-2-1-1
23
32
Габриэль
33
Малы
2
19
4
14
Гладик
17
2-2-3-3-1
1
Чакир
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Эздемир
3
Менди
6
Ландстрем
20
Гюнеш
11
Туфан
10
Вишча
10
Барди
7
Трезеге
10
Дрэгуш
14
Гладик
26
26
14
Гладик
10
Барди
22
Банийя
22
Банийя
10
Барди
20
Гюнеш
61
Чанак
61
Чанак
20
Гюнеш
7
Трезеге
99
Оршич
99
Оршич
7
Трезеге
10
Дрэгуш
94
Дестан
94
Дестан
10
Дрэгуш
10
Вишча
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
10
Вишча
Остались в запасе
Ружомберок
Трабзонспор
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
15
Штефан Герец
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Ружомберок - Трабзонспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
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