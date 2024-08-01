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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Ружомберок
Трабзонспор - Ружомберок: обзор матча 01 августа 2024
Трабзонспор
01.08.2024, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Ружомберок
65'
Д. Дрэгуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Ружомберок
Замена
Б. Баришич
️️️️
Э. Эльмали
84'
Замена
S. Malkoçoglu
️️️️
Трезеге
80'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Д. Чанак
80'
80'
Замена
K. Domonkos
️️️️
Я. Гладик
Замена
Э. Барди
️️️️
О. Туфан
72'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Д. Дрэгуш
71'
71'
Замена
M. Boďa
️️️️
Ш. Герец
71'
Замена
M. Chobot
️️️️
M. Chrien
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
Э. Вишча
65'
56'
Замена
D. Kostl
️️️️
A. Mojžiš
56'
Замена
T. Mudry
️️️️
O. Luterán
Желтая карточка
Д. Чанак
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
17
Adam Tučný
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
10
Kristóf Domonkos
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
6
T. Mudry
ЦФ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
4
Денсвил
79
Малхейру
3
Менди
11
Туфан
6
Ландстрем
7
Трезеге
61
Чанак
10
Вишча
10
Дрэгуш
3-4-1-2
23
32
Габриэль
2
33
Малы
9
4
17
19
14
Гладик
15
Герец
17
17
Эльмали
3
Баришич
3
Баришич
17
Эльмали
7
Трезеге
74
74
7
Трезеге
61
Чанак
20
Гюнеш
20
Гюнеш
61
Чанак
11
Туфан
10
Барди
10
Барди
11
Туфан
10
Дрэгуш
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
10
Дрэгуш
14
Гладик
10
10
14
Гладик
2
16
16
2
9
20
20
9
4
6
6
4
15
Герец
30
30
15
Герец
Остались в запасе
Трабзонспор
Ружомберок
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
94
Энис Дестан
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
94
Энис Дестан
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
5
Rudolf Bozik
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Трабзонспор - Ружомберок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Papara Park, Trabzon
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