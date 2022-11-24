Ге-Сон Чо - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Ге-Сон
|Фамилия
|Чо
|Команда
|Чжонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ансан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Ге-Сон
|Фамилия
|Чо
|Команда
|Чжонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ансан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2022
|1' -80'
|Бразилия
|4:1
|Южная Корея
|02.12.2022
|1' -90'
|Южная Корея
|2:1
|Португалия
|28.11.2022
|1' -90'
|Южная Корея
|2:3
|Гана
|58' 61'
|24.11.2022
|74' -90'
|Уругвай
|0:0
|Южная Корея
|88'