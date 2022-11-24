Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ге-Сон Чо - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Ге-Сон
    Фамилия Чо
    Команда Чжонбук Хендай Моторс
    Состав Основной
    Родной город Ансан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 января 1998 (25 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 4 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2022 1' -80' Бразилия 4:1 Южная Корея
    02.12.2022 1' -90' Южная Корея 2:1 Португалия
    28.11.2022 1' -90' Южная Корея 2:3 Гана
    58' 61'
    24.11.2022 74' -90' Уругвай 0:0 Южная Корея
    88'
    • Читайте нас: 
    11