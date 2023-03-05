Аарон Лонг - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Лонг
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Лонг
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|80' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|80' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)