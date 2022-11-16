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    Эрик Губиев - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Эрик
    Отчество Альбертович
    Фамилия Губиев
    Команда Алания
    Состав Молодежный
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 2004 (18 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 50' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
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