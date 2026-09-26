Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрик Губиев - статистика

Волна
6 октября 2004 (21), Владикавказ
#77 | Защитник
176 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
77' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волна
2 : 0
09.09.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
45' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волна
21
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Ротор-2
0 : 2
17.09.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Волна
1 : 0
13.09.2026
Квант
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
55' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Родина-М
1 : 1
22.08.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Волна
3 : 2
15.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Зенит
0 : 2
08.08.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Волна
2 : 0
01.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
2 : 0
25.07.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
1' - 60'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
1' - 51'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Квант
0 : 2
23.05.2026
Волна
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
46' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Орел
0 : 2
08.05.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Волна
2 : 0
02.05.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
1' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Волна
3 : 2
18.04.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
0 : 3
12.04.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Волна
3 : 0
04.04.2026
Строгино
1' - 90'
Главные новости
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
8
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+