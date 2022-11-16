Эрик Губиев - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Губиев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Губиев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|50' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)