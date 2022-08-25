Артем Ситало - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ситало
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Херсон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ситало
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Херсон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|8
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -87'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|12'
|26.11.2022
|1' -76'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|13'
|21.11.2022
|1' -85'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|1' -74'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|62'
|07.10.2022
|46' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|77' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|68'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|25.08.2022
|57' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Александрия (Александрия)