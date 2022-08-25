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    Артем Ситало - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Ситало
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Родной город Херсон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1989 (33 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 87' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    12'
    Статистика по турнирам
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