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Нафтан
Джонатан Джон
Трансферы
€ 125 тыс
Джонатан Джон - трансферы
Нафтан
9 мая 2001 (25), Кадуна
#42 | Защитник
179 см
Нигерия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.04.26 / 31.12.26
Без клуба
Нафтан
Свободный агент
01.07.25 / 02.04.26
Шинник
Без клуба
Свободный агент
18.07.24 / 01.07.25
Сморгонь
Шинник
Свободный агент
28.03.24 / 18.07.24
Гомель
Сморгонь
Свободный агент
05.08.22 / 28.03.24
Без клуба
Гомель
Свободный агент
01.01.22 / 05.08.22
Слуцк
Без клуба
Свободный агент
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