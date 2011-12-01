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Дмитрий Есин
Статистика
Дмитрий Есин - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 1980 (46)
#7 | Полузащитник
172 см | 66 кг
Украина | Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Ворскла
1 : 1
01.12.2011
Копенгаген
90' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Ворскла
1 : 3
03.11.2011
Стандард
82' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Копенгаген
1 : 0
15.09.2011
Ворскла
Был в запасе
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