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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Салют
Андрей Цорн
Статистика
Андрей Цорн - статистика
Салют
15 мая 2004 (22), Симферополь
#96 | Защитник
193 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
67' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Россия. МФЛ 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Салют
3 : 0
01.08.2026
Орел
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
1 : 3
25.07.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
2 : 2
23.05.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Салют
0 : 2
08.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Ротор-2
0 : 1
02.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Салют
3 : 1
25.04.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Сатурн
2 : 1
18.04.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Орел
1 : 1
11.04.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
6 : 0
04.04.2026
Родина-М
1' - 90'
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