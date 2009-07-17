Ауримас Кучис - статистика
|Имя
|Ауримас
|Фамилия
|Кучис
|Команда
|Экранас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Имя
|Ауримас
|Фамилия
|Кучис
|Команда
|Экранас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2009
|1' -52'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|22.08.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|09.08.2009
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|26.07.2009
|1' -35'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Ворскла (Полтава)
|24'
|17.07.2009
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|30'