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    Ауримас Кучис - статистика

    Имя Ауримас
    Фамилия Кучис
    Команда Экранас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 189
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2009 1' -52' Говерла (Ужгород) 2:1 Арсенал (Киев)
    22.08.2009 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 Говерла (Ужгород)
    09.08.2009 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    26.07.2009 1' -35' Говерла (Ужгород) 1:3 Ворскла (Полтава)
    24'
    17.07.2009 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Говерла (Ужгород)
    30'
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