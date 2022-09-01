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    Натан Харриел - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Натан
    Фамилия Харриел
    Команда Филадельфия Юнион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Интер 2:0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 Был в запасе Филадельфия Юнион 4:1 Коламбус США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Филадельфия Юнион 24 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:3
    (3:0)п    		 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    21.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Цинциннати (Цинциннати)
    09.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    02.10.2022 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 4:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.09.2022 76' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    11.09.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 5:1 Орландо Сити (Орландо)
    04.09.2022 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.09.2022 72' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    90'
    28.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Колорадо (Денвер)
    21.08.2022 85' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:6 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    18.08.2022 1' -59' Даллас (Даллас) 1:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    14.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    31.07.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    24.07.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 0:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    17.07.2022 1' -73' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    09.07.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 7:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    04.07.2022 88' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    27.06.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19.06.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    29.05.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.05.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    18'
    19.05.2022 62' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Интер (Майами)
    15.05.2022 1' -83' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    08.05.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.05.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.04.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.04.2022 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    10.04.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Коламбус (Коламбус)
    03.04.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:0 Шарлотт (Шарлотт)
    19.03.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    33'
    13.03.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    62'
    06.03.2022 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
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