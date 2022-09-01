Натан Харриел - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Харриел
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Харриел
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Коламбус
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|24
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|02.10.2022
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|4:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.09.2022
|76' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|5:1
|Орландо Сити (Орландо)
|04.09.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|01.09.2022
|72' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|90'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|21.08.2022
|85' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:6
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|18.08.2022
|1' -59'
|Даллас (Даллас)
|1:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|0:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.07.2022
|1' -73'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|09.07.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|7:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|04.07.2022
|88' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|27.06.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19.06.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|29.05.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.05.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|18'
|19.05.2022
|62' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Интер (Майами)
|15.05.2022
|1' -83'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|08.05.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|01.05.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.04.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|17.04.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|10.04.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Коламбус (Коламбус)
|03.04.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|19.03.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|33'
|13.03.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|62'
|06.03.2022
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)