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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Якоб Глеснес
Статистика
€ 2 млн
Якоб Глеснес - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
25 марта 1994 (32), Берген
#5 | Защитник
188 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
18
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
53'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
45'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
53'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
90'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 46'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
88'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
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