Франко Эскобар - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Эскобар
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Эскобар
|Команда
|Хьюстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 71'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -71'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)