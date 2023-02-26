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    Франко Эскобар - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Франко
    Фамилия Эскобар
    Команда Хьюстон
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 71' Цинциннати 2:1 Хьюстон США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -71' Цинциннати (Цинциннати) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
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