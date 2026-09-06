Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Ньюэллс Олд Бойз
Франко Эскобар
Статистика
€ 600 тыс
Франко Эскобар - статистика
Ньюэллс Олд Бойз
21 февраля 1995 (31), Росарио
#24 | Защитник
180 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 60'
6'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Уругвай. Примера 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
23
2
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 43 тур
Сент-Луис
2 : 3
31.08.2025
Динамо Хьюстон
87' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.08.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.07.2025
Филадельфия Юнион
1' - 69'
38'
68'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
17.07.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
90'
США. МЛС, 33 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
13.07.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Диего
3 : 4
06.07.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
45'
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
1' - 90'
90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
79' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 3
29.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
3 : 3
25.05.2025
Динамо Хьюстон
78' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
84'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
04.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
25'
90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
1' - 90'
82'
США. МЛС, 13 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.04.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.04.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
85'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
06.04.2025
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
12'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
0 : 0
23.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
79'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
16.03.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 81'
45'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 29'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
1' - 55'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
1' - 55'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
23.02.2025
Даллас
85' - 90'
Главные новости
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
8
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
4
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+