Магнус Йенсен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|90'
|26.02.2023
|1' - 86'
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|16
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|90'
|26.02.2023
|1' -86'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|16.10.2022
|1' -50'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|10.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|16.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Нордшелланд (Фарум)
|25'
|12.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|90'
|04.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|24'
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|22.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|89'
|12.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|90'
|05.08.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|31.07.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|25.07.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|77'
|17.07.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|16'