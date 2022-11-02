Владислав Кучейко - статистика
#71 | Вратарь
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Кучейко
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Кучейко
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)