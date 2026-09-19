Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Харьков
Артем Смоляков
Статистика
€ 1,50 млн
Артем Смоляков - статистика
Харьков
29 мая 2003 (23)
#29 | Защитник
180 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 0
19.09.2026
Буковина
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Харьков
5 : 0
05.09.2026
Оболонь
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Украина. Премьер-лига 2026/2027
Клубный чемпионат мира 2025
Молодежный чемпионат Европы 2025
США. МЛС 2025
Лига конференций 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
81' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
90' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
1' - 76'
58'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
6 : 0
05.04.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
08.03.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
01.03.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
Был в запасе
Главные новости
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+