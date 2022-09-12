Артем Смоляков - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Смоляков
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Артем
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Смоляков
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|9
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|73'
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|1' -67'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -67'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|23'
|08.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|44'
|19.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|55'
|07.10.2022
|1' -70'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)