Стиви Мэй - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Стиви
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Стиви
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 75'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 72'
|Сент-Джонстон
|1:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Данди Юнайтед
|1:2
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|31' 82'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джонстон
|27
|6
|5
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -75'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|25.02.2023
|1' -72'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|18.02.2023
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|31' 82'
|05.02.2023
|1' -79'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:4
|Селтик (Глазго)
|01.02.2023
|1' -70'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|49' 56'
|28.01.2023
|74' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|14.01.2023
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:4
|Ливингстон (Ливингстон)
|07.01.2023
|1' -81'
|Абердин (Абердин)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|02.01.2023
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|28.12.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:3
|Хартс (Эдинбург)
|55'
|24.12.2022
|1' -87'
|Селтик (Глазго)
|4:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|17.12.2022
|1' -71'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|12.11.2022
|1' -76'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|06.11.2022
|1' -79'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|62'
|29.10.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|90'
|21.10.2022
|46' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|82'
|15.10.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|08.10.2022
|63' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:2
|Селтик (Глазго)
|05.10.2022
|1' -57'
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:1
|Сент-Джонстон (Перт)
|01.10.2022
|1' -70'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|15' 39'
|17.09.2022
|1' -75'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|1' -77'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|26'
|28.08.2022
|1' -76'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|54'
|20.08.2022
|62' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Абердин (Абердин)
|13.08.2022
|60' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|06.08.2022
|69' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|90'
|30.07.2022
|61' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)