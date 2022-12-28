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    Стиви Мэй - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Стиви
    Фамилия Мэй
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Перт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 75' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 72' Сент-Джонстон 1:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Данди Юнайтед 1:2 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    31' 82'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джонстон 27 6 5 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -75' Хартс (Эдинбург) 3:0 Сент-Джонстон (Перт)
    25.02.2023 1' -72' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    18.02.2023 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    31' 82'
    05.02.2023 1' -79' Сент-Джонстон (Перт) 1:4 Селтик (Глазго)
    01.02.2023 1' -70' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Сент-Джонстон (Перт)
    49' 56'
    28.01.2023 74' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    14.01.2023 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:4 Ливингстон (Ливингстон)
    07.01.2023 1' -81' Абердин (Абердин) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    02.01.2023 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Данди Юнайтед (Данди)
    28.12.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:3 Хартс (Эдинбург)
    55'
    24.12.2022 1' -87' Селтик (Глазго) 4:1 Сент-Джонстон (Перт)
    17.12.2022 1' -71' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    12.11.2022 1' -76' Сент-Джонстон (Перт) 1:1 Мазервелл (Мазервелл)
    06.11.2022 1' -79' Сент-Джонстон (Перт) 2:1 Рейнджерс (Глазго)
    62'
    29.10.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    90'
    21.10.2022 46' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    82'
    15.10.2022 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Джонстон (Перт)
    08.10.2022 63' -90' Сент-Джонстон (Перт) 1:2 Селтик (Глазго)
    05.10.2022 1' -57' Килмарнок (Килмарнок) 2:1 Сент-Джонстон (Перт)
    01.10.2022 1' -70' Данди Юнайтед (Данди) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    15' 39'
    17.09.2022 1' -75' Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.09.2022 1' -77' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    26'
    28.08.2022 1' -76' Хартс (Эдинбург) 3:2 Сент-Джонстон (Перт)
    54'
    20.08.2022 62' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Абердин (Абердин)
    13.08.2022 60' -90' Рейнджерс (Глазго) 4:0 Сент-Джонстон (Перт)
    06.08.2022 69' -90' Мазервелл (Мазервелл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    90'
    30.07.2022 61' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
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