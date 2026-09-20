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Румыния. Лига I
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Динамо Бухарест
Дэнни Армстронг
Статистика
€ 1 млн
Дэнни Армстронг - статистика
Динамо Бухарест
11 октября 1997 (28)
#77 | Нападающий
175 см
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
20.09.2026
Фарул
1' - 65'
12'
45'
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо Бухарест
2 : 1
05.09.2026
ФКСБ
1' - 88'
36, 78, 88'
88'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Серкль Брюгге
1 : 0
01.08.2024
Килмарнок
1' - 74'
Лига Европы, 2 раунд
Килмарнок
1 : 1
25.07.2024
Серкль Брюгге
1' - 77'
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