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Чехия. Шанс Лига
Команды
Артис
Альберт Лабик
Статистика
€ 1 млн
Альберт Лабик - статистика
Артис
13 мая 2004 (22)
#9 | Защитник
178 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Артис
0 : 3
05.09.2026
Виктория
1' - 90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Артис
5
1
0
0
0
Славия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Артис
0 : 3
05.09.2026
Виктория
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Пардубице
1 : 2
29.08.2026
Артис
1' - 90'
83'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Артис
0 : 4
22.08.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Артис
0 : 4
22.08.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Славия
5 : 1
26.07.2026
Словацко
46' - 90'
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