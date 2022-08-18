Доминго Бланко - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Доминго
|Фамилия
|Бланко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Доминго
|Фамилия
|Бланко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 83'
|Александрия
|2:2
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|23'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|46' - 90'
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|18.08.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|АЕК (Ларнака)