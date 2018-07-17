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    Роман Беляев - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Беляев
    Команда Сибирь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 69
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 4 2 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2018 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Химки (Химки)
    29.07.2018 56' -76' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    76'
    22.07.2018 56' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    17.07.2018 80' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
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