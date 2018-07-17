Роман Беляев - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Беляев
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Роман
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Беляев
|Команда
|Сибирь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|4
|2
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Химки (Химки)
|29.07.2018
|56' -76'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|76'
|22.07.2018
|56' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|17.07.2018
|80' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)