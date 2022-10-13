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    Рой Маман - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Рой
    Фамилия Маман
    Команда Хапоэль БШ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 ноября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 4:0 Аустрия (Вена)
    27.10.2022 82' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    13.10.2022 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:1 Лех (Познань)
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