Рой Маман - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Маман
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 2003 (19 лет)
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Маман
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|27.10.2022
|82' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)