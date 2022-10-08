Вильям Клем - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Клем
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Клем
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|83' - 90'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 69'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|26.02.2023
|83' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|1' -69'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|13.11.2022
|1' -68'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|41'
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18'
|29.10.2022
|46' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)