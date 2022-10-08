Энди Ирвинг - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Ирвинг
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Ирвинг
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|64' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 75'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|44'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|19
|2
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|64' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|25.02.2023
|90' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2023
|1' -75'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|44'
|13.11.2022
|1' -79'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|50'
|05.11.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.10.2022
|1' -70'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|43'
|22.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -80'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|64'
|08.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|15'
|02.10.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|90'
|17.09.2022
|1' -88'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|45'
|11.09.2022
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|1' -75'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|60'
|28.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|86'
|13.08.2022
|1' -87'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|07.08.2022
|1' -65'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|1' -70'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|1' -56'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)