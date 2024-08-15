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Кевен
Статистика
Кевен - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1998 (27)
#88 | Полузащитник
176 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балкани
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Ларн
1 : 1
15.08.2024
Балкани
1' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Балкани
0 : 1
08.08.2024
Ларн
1' - 90'
83'
Лига конференций, 2 раунд
Хэмран
0 : 2
30.07.2024
Балкани
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
0 : 0
23.07.2024
Хэмран
1' - 86'
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