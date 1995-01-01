Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Кубок PARI Премьер
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Александар Чиркович
Главные новости
Кузяев – в клубе Лиги 1, Бонгонда – в «Спартаке», экс-форвард «МЮ» – в «Балтике» и другие новости
12 июля
23:55
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
26
23:21
Видео
Радимова обдало водой во время интервью «Матч ТВ»
1
23:03
Оффтоп
Исинбаева живет на Канарах – она участница Putin Team и меняла Конституцию
4
23:00
Блоги
Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
12 июля
22:43
Оффтоп
Костомаров завел телеграм-канал и опубликовал первое видео
22:38
Фото
«Химки» пополнились чемпионом России в составе ЦСКА
22:28
Тошич выделил двух лучших форвардов в истории РПЛ
1
22:08
Семин высказался о Кузяеве в «Гавре»
1
21:59
Махачкалинское «Динамо» пригласило Дзагоева
1
21:54
Фото
Милинкович-Савич перешел в «Аль-Хиляль» за 40 миллионов
1
21:47
Французский журналист: «Кузяев в «Гавре» будет звездой»
1
21:39
Определился победитель Кубка PARI Премьер – это не «Зенит»
14
21:32
Фото
Глушаков: «Скоро мой дебют в пляжном футболе!»
4
21:27
Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита»
17
21:20
«Зенит» и «Сочи» готовят вратарский обмен
2
21:12
Фото
Вратарь ЦСКА ушел в аренду в «Чайку» Семшова
21:06
Кузяев: «Гавр» – это площадка для старта в Европе»
21
21:01
Селюк предрек «Зениту» коллапс
6
20:53
«Динамо» продало Шиманьского в Турцию – москвичи могут получить до 14 миллионов
20:48
Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Промеса
6
20:40
Губерниев прокомментировал трансфер Кузяева в «Гавр»
1
20:34
Ари назвал лучшего тренера в карьере – это россиянин
20:17
Фото
«Зенит» отреагировал на переход Кузяева в «Гавр»
2
19:55
Отец Кузяева: «Нас зацепило, что «Гавр» – небогатый клуб»
19
19:38
На Наингголана появился еще один претендент в РПЛ помимо «Спартака»
2
19:34
Шоу Слуцкого на Первом канале не будет выходить в новом сезоне
3
19:28
РФС договорился с РЖД о дополнительных поездах на Суперкубок России
18:59
Суперкубок и первые туры РПЛ пройдут без офсайдных линий: известна причина
1
18:52
«Я стоял под горячим душем и плакал»: Думбия – о морозах в России
1
18:38
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о сумме трансфера Медины
2
18:19
Мостовой оценил переход Кузяева в Лигу 1: «Респект, что уезжает из малины на завод»
6
18:03
«Зенит» отклонил первое предложение «Фламенго» по Клаудиньо и установил цену на игрока
4
Все новости
2
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Главная
Александар Чиркович
Новости
Александар Чиркович - новости
#30 | Нападающий
Имя
Александар
Фамилия
Чиркович
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
21 сентября 2001 (21 год)
Рост
180
Стоимость:
€ 500
тыс
Статистика
Новости
30 июня
16:44
«Крылья Советов» отдали Чирковича в аренду сербскому клубу
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение