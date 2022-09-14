Александар Чиркович - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Чиркович
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Чиркович
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 46'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|71' - 90'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|1' -46'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|71' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|27.11.2022
|1' -73'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|20.10.2022
|78' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|79'
|29.09.2022
|1' -76'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|6'
|14.09.2022
|46' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)