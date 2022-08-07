Ноа Де Риддер - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Де Риддер
|Команда
|Гент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 2003 (19 лет)
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Де Риддер
|Команда
|Гент
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 октября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.09.2022
|90' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)