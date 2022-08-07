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    Ноа Де Риддер - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Ноа
    Фамилия Де Риддер
    Команда Гент
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 октября 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.09.2022 90' -90' Гент (Гент) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    07.08.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
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