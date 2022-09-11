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    Тобиас Сальквист - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Тобиас
    Фамилия Сальквист
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1995 (27 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Силькеборг 2:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 20 тур
    65'
    26.02.2023 1' - 90' Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Силькеборг 18 2 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Нордшелланд (Фарум)
    65'
    26.02.2023 1' -90' Орхус (Орхус) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    19.02.2023 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    12.11.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    23.10.2022 1' -48' Хорсенс (Хорсенс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    48'
    17.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 3:3 Рандерс (Рандерс)
    09.10.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    02.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    18.09.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    80'
    11.09.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    02.09.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    48'
    28.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    21.08.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 0:2 Силькеборг (Силькеборг)
    14.08.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    08.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    31.07.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    83'
    22.07.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    61'
    17.07.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:2 Силькеборг (Силькеборг)
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