Тобиас Сальквист - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Сальквист
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Сальквист
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|2:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|65'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|18
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Нордшелланд (Фарум)
|65'
|26.02.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.11.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|23.10.2022
|1' -48'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|48'
|17.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|18.09.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|80'
|11.09.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|02.09.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|48'
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|83'
|22.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|61'
|17.07.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)