Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниил Арсентьев - статистика

Орел
25 февраля 2002 (24), Санкт-Петербург
#7 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
26.09.2026
Орел
1' - 90'
3'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
26.09.2026
Орел
1' - 90'
3'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орел
21
4
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
26.09.2026
Орел
1' - 90'
3'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
26.09.2026
Орел
1' - 90'
3'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Авангард
3 : 2
05.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Орел
0 : 2
22.08.2026
Рязань
1' - 46'
24'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Ротор-2
0 : 0
15.08.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Орел
2 : 1
08.08.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Салют
3 : 0
01.08.2026
Орел
48' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
0 : 4
25.07.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
1' - 90'
81'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
1' - 90'
20, 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
51'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Шумбрат
2 : 0
31.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Орел
1 : 5
23.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Орел
1 : 0
16.05.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Орел
0 : 2
08.05.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Рязань
1 : 1
01.05.2026
Орел
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Орел
1 : 1
11.04.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Сатурн
4 : 3
04.04.2026
Орел
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
1
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
1
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
1
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+